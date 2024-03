Žal mi je vsakega strokovnega, sposobnega in delovno prizadevnega inšpektorja, ki zapušča katerega koli od inšpektoratov, kar pa je povsem razumljivo, saj ga ni univerzitetno izobraženega strokovnjaka, ki bi podpisal pogodbo o zaposlitvi za 1500 € bruto oziroma za plačo, ki je le za 80 do 100 € neto višja od minimalne plače nekvalificiranega delavca. Z vsem spoštovanjem do slabo plačanih in prepogosto izkoriščanih delavcev, ki bi za dobro delo morali dobiti spodobno plačo, s katero bi lahko dostojno živeli in ne le težko preživeli.

Na slabo kadrovsko stanje državnih inšpektoratov smo zelo intenzivno opozarjali ministrstvo za javno upravo, vlado RS in Inšpekcijski svet, slednjega že leta vodijo ministri za javno upravo, namesto da bi funkcijo predsednika inšpekcijskega sveta zaupali kateremu od izkušenih in uspešnih inšpektorjev, žal tega tudi aktualna vladajoča politika ni spremenila.

Nekaj podobnega se dogaja tudi z glavnimi inšpektorji, saj je vlada RS 15. septembra 2022 za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za delo imenovala, z delom v inšpekciji, povsem neizkušenega Luko Lukića, ki se mu pač ni izšlo, saj ni izpolnil zahtevanih pogojev, da bi ga minister za delo Luka Mesec lahko predlagal vladi v imenovanje za petletni mandat.

7. decembra 2023 je vlada RS za glavno inšpektorico za delo imenovala Katjo Čoh Kragolnik, izkušeno inšpektorico, ki pa se je bila takoj prisiljena soočiti s kadrovsko problematiko in posledicami ne ravno uspešnega vodenja IRSD, ki so se kopičile več kot desetletje. V državni upravi je žal tako, da se stari in ustaljenih navad navajeni kadri upirajo spremembam, ki jih prinesejo mladi, strokovni in ambiciozni kadri, zato predvidevam, da je nekdo od tistih, ki jim na IRSD ni ravno uspelo, našel prvo »napako« nove glavne inšpektorice in ji očital »val odpovedi« ter »podpiranje prekarnih zaposlitev«, čeprav je le za nujna opravila najela nekdanjo kadrovsko delavko IRSD, ki je trenutno redno zaposlena na enem od ministrstev in se bo tudi kmalu vrnila na IRSD.

IRSD ne sme biti torišče igric neodgovornih posameznikov, ki na ta način rušijo zaupanje delavcev in javnih uslužbencev v državni organ, ki ima javna pooblastila pravnega varovanja pravic delavcev, zdravja in varstva pri delu oziroma varovanja zakonitosti izvrševanja obveznosti med delavci in delodajalci, ki so določene v delovni zakonodaji, kolektivnih pogodbah ter sklenjene oziroma določene v pogodbah o zaposlitvi.

V Sloveniji je približno 926.700 delovno aktivnih oseb, za katere bi naj v delovnopravnem smislu skrbelo le okoli 60 inšpektorjev za delo, zato je prišel zadnji čas, ko bo morala vlada kadrovsko in materialno okrepiti IRSD, v nasprotnem bomo lahko govorili le še o papirnatem tigru, ki pa ga bodo še kako veseli podporniki sive ekonomije, prekarnega dela in dela na črno, od česar pa ne bo koristi ne delavce ne za državo, saj slednja že životari na precej nespodbudnih javnih prihodkih.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije