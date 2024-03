Mislim svoje mesto: (Ne)ljubi gosti

Pravzaprav se po vseh merilih vedejo kot najbolj nemogoči gostje: prvič, svojega prihoda nikdar ne napovedo. Drugič, ko se vendarle pojavijo, ne pridejo niti pozdravit. Vselijo se v prostor, ki so si ga priposestvovali na lastno pest, in tam nato potuhnjeno ždijo. Tretjič, brez trohice slabe vesti špegajo skozi okno v kopalnico, kadar pa si jaz drznem zadostiti svoji radovednosti in za hip poškiliti v njihovo domovanje, se silno vznemirijo, zavlečejo globlje v duplino pod žlebom ali pa celo odfrčijo stran.