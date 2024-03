Svet Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča je 26. februarja sprejel sklep o začetku postopka za razrešitev direktorja Zvoneta Čadeža. Z URI Soča so takrat odgovorili, da podrobnosti o tem v času postopka ne morejo komentirati.

Čadež je danes ob robu izjave za medije glede težav invalidov v času zdravniške stavke za STA pojasnil, da mu je svet zavoda februarja v sklepu na treh straneh očital predvsem negativno poslovanje v letu 2023. Zavod je imel lani približno 900.000 evrov izgube, kar je po njegovih besedah »vrhunski rezultat«. Lani so namreč izvedli energetsko sanacijo, kar je po njegovih navedbah »največja investicija v 30 letih URI Soča«.

Svet zavoda ga je v sklepu po njegovih navedbah obtožil tudi malomarnega opravljanja dela in mobinga. Čadež je dejal, da se je v roku izjasnil glede razlogov za razrešitev, pri čemer je vse očitke sveta zanikal in to podkrepil z dokazi. Svet bo odgovor direktorja obravnaval na naslednji seji, ki po njegovih besedah še ni bila sklicana. »Če me jutri razrešijo, grem z URI Soča ponosno,« je poudaril.

Čadež je v izjavi za medije še dejal, da dosedanje inšpekcije na URI Soča niso ugotovile nepravilnosti. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je sicer res ugotovila pomanjkljivosti na področju vključenosti medicinskih pripomočkov v sistem kakovosti, vendar se te tičejo nove evropske uredbe, pomanjkljivosti pa so ugotovili tudi drugje.

Čadež, sicer član stranke SDS, meni, da je vlada imenovala »svoje« člane sveta, kar pomeni, da pri razrešitvi »ne rabi nikogar nič vprašati«.

Zdajšnja vlada je na redni seji 19. oktobra v svet URI Soča za mandatno dobo štirih let sicer kot predstavnike ustanovitelja imenovala sedanjega v. d. direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu za zdravje Tomaža Pliberška, Antonijo Setničar, Mojco Dobnik in Karmen Leban Polanc. Kot predstavnika zavarovancev je imenovala Klemna Ganziti, kot predstavnico uporabnikov pa Mirjam Kanalec.