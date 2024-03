Sto trem slovenskim priložnostnim znamkam z motivi rastlinstva, od tega jih je 23 v bloku z eno znamko, se bodo v petek pridružile še štiri, ena v bloku. Motivi prikazujejo rastline Pohorja, in sicer brkato zvončnico (tudi zvončico; Campanula barbata; nominala A), rjasti sleč (Rhododendron ferrugineum; nominalaB), nepravi sršaj (Asplenium adulterinum; nominalaC) in v bloku oranžno škržolico (Hieracium aurantiacum; nominalaD). Avtorica ilustracij in oblikovanja je Maja Tomažič. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na dveh ovitkih prvega dne (št. 8 in 9), bo v uporabi na pošti 2101 Maribor.

Feliks Lobe (1894–1970) je prikazan na četrtem bloku z eno znamko (nominala B) izumiteljev s patenti, oblikovali so ga v villa creativa. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 10), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana. V mali poli desetih znamk bo izšla znamka (nominala B) v počastitev 20-letnice članstva Slovenije v EU, avtor je Robert Žvokelj. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 11), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana. Sedemnajsta znamka Turizma (nominala C) prikazuje macesen v dolini Male Pišnice, oblikovali so jo v Zadrugi traparij. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 12), bo v uporabi na pošti 4280 Kranjska Gora. Stoletnico radioamaterstva na Slovenskem časti znamka (nominala D, pole s 16 primerki v obrnjenem sotisku – tête-bêche), oblikoval jo je Marko Prah. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 13), bo v uporabi na pošti 2101 Maribor.