Raziskave kažejo, da se pojem luksuza spreminja v odvisnosti od okolja, v katerem se gibljemo, v prvi vrsti od družbenega konteksta. Naše okolje je zaradi zgodovinskega razvoja v zadnjih osemdesetih letih še vedno v precejšnji meri nagnjeno k, recimo temu, vulgarni interpretaciji luksuza. Še pred tridesetimi leti je bil luksuz pri nas Volkswagnov golf, smučanje na avstrijskem Koroškem in letovanje na Jadranu. Tržno gospodarstvo nam – pa tudi Rusom, Srbom, Poljakom, Bolgarom … – je prineslo Prado, bentleyje, heliskiing in Ibizo, kjer pa se marsikdo še ne znajde najbolje. Enako kot za srečo tudi za stil velja, da nam ga denar ne more kupiti in tega še tako profesionalne fotografije na družbenih omrežjih ne morejo popraviti.

Zato še vedno videvamo ljudi, opravljene v prestižne blagovne znamke, ki pa jih ne znajo nositi in se v njih obnašati. Vidimo ljudi v zelo dragih avtomobilih, ki ne poznajo osnovnega bontona in parkirajo, kjer se jim zljubi. Vidimo družbe ob mizah, polnih dragih steklenic vina, ki jih vase zlivajo, kot bi na kolinah pili žganje. Filozofija »kdo ne zmore?« v najslabši obliki.

V premožnejših okoljih s »starim« denarjem, »old money«, je doma luksuz druge vrste. Živijo ga ljudje, tudi med nami jih ni malo, ki na dražbah ali pri galeristih kupujejo umetniška dela. Ki nosijo ročno izdelana oblačila, na katerih se ne bleščijo logotipi. Ki poznajo dobre restavracije, za katere morda še niti nismo slišali. Ki otroke pošiljajo v dobre šole, obiskujejo operne ali gledališke predstave doma in v tujini in so doma v zaprašenih antikvariatih, kjer iščejo redke ali prve izdaje posameznih knjig. In so vse to pripravljeni in sposobni tudi plačati, a iz tega ne delajo prevelike drame in se še manj hvalijo s tem.

Kot pišemo v tokratni Niki, je na pohodu luksuz doživetij, izkušenj. Pa tudi luksuz umika, izolacije, miru. Ko so pred tridesetimi leti k nam začeli prihajati mobilni telefoni, si je bilo težko predstavljati, da bomo stalno dosegljivost kaj kmalu pripravljeni zamenjati za tišino in mir. Ne verjamete? Vprašajte se, koliko ljudi poznate, ki imajo zvonjenje telefona ves čas izklopljeno. Ni jih tako malo, kajne? Tudi to je luksuz. Ne stane nič, pomeni pa veliko. Kar je, ne nazadnje, definicija luksuza: nekaj, brez česar lahko živimo, nam pa pomembno izboljša življenje.

Uredništvo