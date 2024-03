Tokrat nas bo pot vodila v Slovensko Istro in na Zgornje Gorenjsko, ki ni poznana le po zgodbah o Kekcu, temveč tudi drugih bajeslovnih bitjih iz pravljic in legend o teh krajih.

Po poteh velikanov

V Slovenski Istri so konec februarja odprli novo družinsko doživetje. V Kubedu, vasici na koprskem podeželju, je namreč nastala nova pravljična pot, imenovana Velikani Istre, ki je močno povezana z identiteto kraja in dediščino Istre. Gre za družinsko doživetje, ki vabi na raziskovanje skrivnostnega sveta velikanov.

Doživetje Velikani Istre se začne na parkirišču Kmetije Jakomin v Kubedu, od koder se obiskovalci odpravijo skozi vas, nato se pot vzpenja po dobro označeni poti na hrib Lačna. Obiskovalci se lahko odpravijo sami, lahko pa se udeležijo katerega od vodenih sprehodov, ki potekajo vsaj enkrat mesečno. Uradna otvoritev z zanimivim spremljevalnim programom bo na velikonočni ponedeljek, 1. aprila.

Pravljični pohod je interaktiven in zanimiv za otroke, saj z »velebeležko« zbirajo »velepečate« in odkrivajo skrivnosti Istre, ki je na pobočju Lačne še posebej polna vonjev, zelenih rastlin, raznolikih oblik ter zgodb. Preden se odpravijo na pot, lahko preberejo tudi slikanico z naslovom 2 kozi in 3 istrske, ki jo je napisal Uroš Grilc, ilustrirala pa Polona Drašler.

Pravljična bitja v gozdu

Tisti, ki jim domišljija ni tuja, so dobrodošli tudi v Začaranem gozdu nad Bledom, kjer pripravljajo družinsko pustolovščino za vso družino. Pot Začaranega gozda vijuga po gozdu hriba Hom nad Zasipom pri Bledu in je dolga dobra dva kilometra. V gozdu živijo gozdne živali in pravljična bitja in največ skrbi jim povzroča vodja ravbarjev, ki ga išče ves gozd. Nihče ne ve, kako mu je ime. Če pa vam uspe priti do konca Začaranega gozda, boste z rešenimi nalogami in namigi odkrili njegovo ime in ga naznanili policiji Začaranega gozda.

Domišljiji se predajajo tudi v Zgornjesavski dolini. Tako v eni izmed Triglavskih pravljic Mirka Kunčiča spremljamo gorskega moža, ki je živel na zelenicah nad slapom Peričnik v dolini Vrat, ki vodi iz Mojstrane. Sive lase je povzročal predvsem tamkajšnjim pastirjem, saj si je rad prilastil katero od živali, ki so jih pasli. Težave je rešil berač, ki ga je nekega dne zaneslo v Mojstrano in je tamkajšnjim prebivalcem predlagal zvijačo z velikim škornjem, v katerega so ujeli gorskega moža, ki se je nato odselil iz teh krajev. Slap Peričnik ima tako še danes, če ga pogledaš od strani, obliko velikanskega škornja.