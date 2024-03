Predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič so protestnice prekinile med vodenjem seje, ki je danes namenjena tudi poslanskim vprašanjem. Med glasovanjem o dnevnem redu je nekaj protestnic na balkonu velike dvorane razvilo palestinski zastavi in transparent ter začelo vzklikati »Hočemo sankcije!« v podporo Palestini. Klakočar Zupančič je sejo prekinila ter vprašala, kje je varnost. Protestnce so balkon naposled zapustile v spremstvu varnostnikov, ki so jih pospremili tudi iz stavbe.

Poglejte video prekinitve seje:

Po prekinitvi seje je nezadovoljstvo nad dogodkom izrazila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Predsednico DZ je vprašala, kdo je protestnike povabil v dvorano in kako bodo zagotovili, da se to ne bo ponovilo. »Zadnjič ste dejali, da je za varnost poslancev poskrbljeno. Očitno ni,« je bila nezadovoljna poslanka SDS.

Klakočar Zupančič je poslanki zgotovila, da bo o varnosti govora na delovnem posvetu. »Seje imamo odprte, lahko jih spremlja kdorkoli na balkonu, pri tem pa mora spoštovati hišni red,« pa je na vprašanje o »povabilu« odgovorila Klakočar Zupančič.

To ni bil prvi letošnji primer zahtev obiskovalcev DZ za ukrepanje proti Izraelu zaradi dogajanja v Gazi. Na januarski redni seji so člani Gibanja za pravice Palestincev z zastavami poslance nagovarjali k uvedbi ukrepov zoper Izrael.