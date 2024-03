S koprske policijske uprave so sporočili, da so na cesti med Prešnico in Kozino, kjer velja omejitev hitrosti 90 kilometrov na uro, ustavili 60-letnega Italijana, ki so mu namerili kar 149 kilometrov na uro. »Poleg tega je peljal po zadnjem kolesu,« so dodali koprski policisti, ki so 60-letniku odvzeli vozniško dovoljenje. Italijana čaka tudi obdolžilni predlog.