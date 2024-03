Praznik holi, ki ga poleg hindujcev, džainistov in sikhov obeležujejo tudi nekateri budisti na severu Indije, sovpada s prihodom pomladi in simbolizira ponovno rojstvo. Temelji na hindujski legendi o demonski ženski Holiki, ki poskuša ubiti svojega nečaka Prahlada, ker ta časti hindujskega boga Višnuja. Vendar Prahlad v ognju čudežno preživi, medtem ko Holiko pogoltnejo plameni.

Na večer pred praznikom holi zato obredno prižigajo kresove v veri, da bodo uničili slabo, da bo dobro lahko zmagalo. Na prazničen dan pa praznujejo na svojih domovih in na ulicah, kjer se obmetavajo in mažejo z živo obarvanim prahom v rumeni, zeleni, oranžni in modri barvi. Ljudje plešejo in pojejo ter prirejajo pojedine.

Holi praznujejo tudi v Nepalu in Pakistanu, v Indiji pa je ta dan državni praznik, zato so šole zaprte.