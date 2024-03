Ruske oblasti so se nad osumljenci za napad po prijetju fizično znesli. Na sodišču so kazali številne hude poškodbe. Enega od osumljencev so pripeljali celo na invalidske m vozičku. V javnost so prišli tudi posnetki brutalnih zaslišanj. Domenvno so jih mučili tudi z elektrošokom. Enemu od osumljencev naj bi manjkalo eno oko, med sojenjem pa naj bi izgubil tudi zavest. Drugemu osumljencu so med aretacijo domveno delno odrezali uho.

Osumljenci so imeli po navedbah ruske zvezne varnostne službe FSB stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti. Oblasti so četverico tujcev pridržale v ruski regiji, ki meji na Ukrajino. Vsaj eden od njih je državljan Tadžikistana. Sodišče pa je sporočilo, da sta dva obtoženca priznala krivdo

Število žrtev petkovega napada je v nedeljo naraslo na 137, ranjenih je 180 ljudi, preiskovalcem pa je doslej uspelo identificirati 62 žrtev napada. Ruski predsednik Vladimir Putin je obljubil kaznovanje odgovornih za napad in ga kljub temu, da je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, povezal z Ukrajino. V Kijevu odgovornost za napad zavračajo.