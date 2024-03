Potem ko je dominiral že na začetku 103. dirke po Kataloniji, je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar na zadnjih dveh etapah še dodatno pritisnil na plin, dobil obe, skupno štiri od sedmih, in brez večjih težav prišel do končne zmage. Pred najbližjim zasledovalcem Mikelom Lando je nabral kar 3:41 minute prednosti. »Zmaga je zmaga, ne glede na to, ali gre za sekundo ali pet minut. Visoka prednost mi je omogočala le, da sem bil v zadnjih etapah bolj sproščen,« je razmišljal Tadej Pogačar. To je bila njegova prva zmaga na večdnevnih dirkah po lanski Pariz–Nica. Na dirki je od Slovencev nastopil tudi Domen Novak, ki je v ekipi Emiratov ves čas opravljal vlogo pomočnika svojemu rojaku. V zadnji etapi je odstopil.

Zadnjo etapo privoščil moštvenima kolegoma

Na zadnjem dejanju dirke po Kataloniji 25-letni slovenski as sicer ni bil posebej napadalno razpoložen, saj sta v zadnjem delu 145,3 kilometra dolge etape z napadi poskusila njegova moštvena kolega, Španec Marc Soler in Portugalec Joao Almeida. Prvega so nato v vse bolj razredčeni glavnini hitro ujeli, ob koncu pa je poskus presenečenja spodletel tudi Portugalcu. V kaotičnem krožnem dirkanju po Barceloni je na koncu slavil po sprintu skupine 23 kolesarjev.

»Vesel sem zmage, ampak to ni bil naš načrt. Sprva smo želeli boj za zmago omogočiti Solerju. Odločil se je, da bo napadel v prvem krogu okoli Montjuica in opravil super delo, dokler ga niso ujeli. Sam sem v ozadju sledil ostalim in pokrival napade. Ostal sem v ospredju, v zadnjem krogu pa je Almeida narekoval močan ritem na Montjuic. Ostala je majhna skupina, Almeida pa je po spustu na delu navkreber naredil manjšo razliko in skoraj sam prišel do cilja. Želel bi si, da bi zmagal. Vseeno pa sem vesel, da sem lahko namesto njega zmagal jaz,« je povedal Tadej Pogačar, ki je prišel do 69. zmage v karieri, s čimer med Slovenci za Primožem Rogličem (Bora-Hansgrohe) zaostaja za 11 zmag. Kar se tiče večdnevnih dirk, pa je pri 14 zmagah.

Želi vseh sedem

Tamkajšnjim zbranim medijem je Pogačar znova priznal, da želi v karieri osvojiti vseh sedem sezonskih enotedenskih dirk. V preteklosti je že slavil na dirkah Pariz–Nica in Tirreno–Adriatico, ki jima je zdaj dodal še dirko po Kataloniji. Precej bliže omenjenemu uspehu je sicer Primož Roglič, ki mu v tem pogledu manjka le še zmaga na dirki po Švici. »Seveda si želim do konca kariere odkljukati vseh sedem, a mi bo to zaradi načrtovanja koledarja vsako sezono vzelo kar nekaj časa. Gremo korak za korakom. Zdaj sem prišel do tretje zmage, bomo videli, katero od preostalih štirih bom napadel naslednjo sezono,« je še dodal kolesar iz Klanca pri Komendi.

Pogačarja zdaj čakajo višinske priprave za nastop na dirki po Italiji, ki se bo začela 4. maja. Še pred tem bo 21. aprila nastopil na spomeniku Liege–Bastogne–Liege, na katerem je lani padel in si zlomil zapestje, zmago pa na njem slavil leta 2021.