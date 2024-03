Če se sprašujete, kaj delajo traktorji na protestu proti postavitvi azilnega doma, naj vam pojasnimo. Brežiški esdeesovci so, sami, da bodo všeč šefom, ali pa po naročilu slednjih, namreč združili kar »tri v eno«: če v Ljubljani protestirajo en dan kmetje z enimi zahtevami, naslednjič Janševi podporniki z drugimi in potem še kdo s tretjimi, se v Brežicah vsaj niso pretvarjali in so vse zahteve opozicije do vlade strnili kar v enotni protiazilno-kmečko-SDS-ovski punt. Manjkalo je samo, in to je naš predlog županu Molanu za naslednjič, da se na traktorjih pripeljejo še zdravniki iz sindikata Fides recimo z zahtevo, da »zaradi arogance naše vlade« vnaprej zavračajo zdravljenje azilantov.