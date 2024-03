Zagotovo bi lahko telemetrični podatki iz črnih skrinjic pomagali preiskovalcem prometnih nesreč do te mere, da bi število nesreč v prihodnjih 15 letih zmanjšali za tretjino in ohranili do 25.000 življenj. Avtomobili bi se lahko na nek način spremenili v letala, pri katerih vsak pilotov odziv in izrečena beseda postaneta zabeležena. Neumnosti za volanom bi tako bilo konec oziroma občutno manj, pogovorov sicer še ne bi snemali, a kdo ve, mogoče pride na vrsto tudi to. Čeprav je veliko vprašanje, kaj bi na to porekli vsi tisti, ki bdijo nad varstvom osebnih podatkov. Kje torej postaviti mejo?

Dejstvo je, da bo do dne, ko bo črna skrinjica v avtomobilu podobna tisti v letalu, preteklo še veliko vode. Bo pa črna skrinjica, ki hrani vse kritične podatke, od trenutka, ko se je avtomobil prižgal, do trenutka, ko se je zgodila prometna nesreča, pomagala pri ugotavljanju vzroka nesreče in pri izboljšavah naslednje generacije vozil. Evolucija avtomobilov bo podobna kot pri letalih. Zgodilo se bo nekaj nepredvidenega, to bodo analizirali, nato bodo skupaj stopili pravniki in politiki, naredili nove zakone, tehnologija pa se jim bo prilagodila. Ta model smo z avtomobili videli pred sto leti.

Za današnje črne skrinjice v avtomobilih nekateri strokovnjaki pravijo, da so neuporabne za raziskovanje nesreč. Njihov namen ni bil, da bi na podlagi podatkov policija in zavarovalnice ugotavljali odgovornost voznika, temveč predvsem zbiranje informacij za poglobljene analize o okoliščinah nesreč in za preprečevanje podobnih scenarijev. Podatki so dostopni zgolj pooblaščenim osebam, vključujejo pa hitrost vozila, njegovo zaviranje, nagib na cesti, stopnjo aktiviranja vseh varnostnih sistemov, aktiviranje zavor in druge parametre aktivnega varnostnega sistema. Podatek o tem, kdaj in kje se je nesreča zgodila, ni na voljo.

Pričakovati je, da lahko z leti in desetletji pričakujemo evolucijo avtomobilskih črnih skrinjic do te mere, da bodo podobno uporabne, kot so v letalih. Leta pa ne bodo potrebna zato, ker je merjenje preštevilnih podatkov preveč zahtevno, temveč ker je predvsem treba spremeniti zakonodajo in razjasniti, kaj je intima posameznika glede osebnih podatkov in kje postaviti mejo. Zaradi večje varnosti na cesti se mora to zgoditi čim prej.