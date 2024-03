Hojs je odpovedal

Če ste pomislili, da je Hojs spet pisal odpoved s položaja, češ, nisem dovolj sposoben, se motite. Tokrat je odpovedal na celi črti. Zamudil je priložnost, da ponovno aktivira namensko kupljene škropilnike proti protestnikom, angažira policijo, da malo maha s pendreki in še malo zadimi pljuča protestnikov. Če bi te preizkušene metode v pismu ponudil svojemu šefu, bi ga ta z veseljem podprl. Tako bi se opevana kriza Golobove vlade v hipu »razplinila«. Saj vemo, kaj so nam voditelji sedanjih protestnikov ponujali, ko so bili na oblasti, sedaj je pa njihov šport »metanje polena pod noge vladi«. Slabše bo vladi, boljše bo za nas. Ne upoštevajo, da je več Slovencev izven stranke SDS kot pa v njej.