Ljubljanski mestni svet je konec lanskega leta soglašal, da se število nadzornikov v nadzornih svetih javnih podjetij Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) ter Žale poveča s tri na šest, pri čemer mestni svet po novem imenuje po štiri člane v nadzornem svetu. Svetniki so po dva nadzornika Ljubljanskih parkirišč in tržnic ter Žal imenovali v preteklih mesecih, danes pa bodo zapolnili še preostala mesta.

Pričakovati je burno razpravo v mestnem svetu, saj je svetniški klub največje opozicijske stranke SDS ravno na današnjo sejo uvrstil točki, s katerima predlaga, da se v akta o ustanovitvi LPT in Žal vpiše, da mora biti »vsaj en član nadzornega sveta imenovan na predlog strank in samostojnih svetnikov, ki niso del vladajoče koalicije ali stranke«. Prizadevajo si torej, da bi po eno mesto v vsakem nadzornem svetu pripadlo opoziciji. Svoj predlog so utemeljili s pojasnilom, da le »sestava nadzornega sveta, kot jo predlagamo, zagotavlja minimalne standarde demokratičnega, javnega in transparentnega vodenja podjetja«. Toda glede na razmerja moči v mestnem svetu, v katerem koalicijo Liste Zorana Jankovića in Gibanja Svoboda sestavlja 26 svetnikov od skupno 45, ni pričakovati, da bo predlog svetniškega kluba SDS dobil zadostno podporo.

Še več, pričakovati je, da bo večina še pred odločanjem o predlogu SDS podprla predlagane kandidate za zapolnitev prostih nadzorniških mest v LPT in Žalah. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi podžupan Aleš Čerin, je izmed desetih kandidatov za nadzornika Žal v imenovanje predlagala nekdanjo pomočnico direktorice mestne uprave Polono Novak in svetnico Gibanja Svoboda Dunjo Labović Begović. Novakova je podpredsednica sveta zavoda Ljubljanski grad, od poletja 2020 pa je bila tudi članica sveta osnovne šole Bežigrad, a je novembra lani odstopila.

Dunja Labović Begović je od lanskega maja članica sveta zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. Vanj je bila imenovana potem, ko je mestni svet razrešil člana sveta zavoda Matjaža Vedeta (SDS). Večina v mestnem svetu je Vedeta razrešila, ker je na seji sveta zdravstvenega doma soglašal s sklepom v podporo direktorici Antoniji Poplas Susič, zatem pa podpisal zahtevo za sklic izredne seje mestnega sveta, v kateri so podpisniki med drugim predlagali poziv svetu zavoda ZD Ljubljana, naj začne postopek za zamenjavo direktorice.

Imenovanja za svetnike iz vrst Gibanja Svoboda

Za mesta nadzornikov LPT se je potegovalo devet kandidatov, komisija pa je mestnemu svetu v imenovanje predlagala Miho Verbiča in Marka Mavra, kaže predlog sklepa. Verbič je ravno januarja letos dobil polni mandat direktorja mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Maver pa je mestni svetnik iz Gibanja Svoboda.

Velja omeniti, odkar sta Lista Zorana Jankovića in Gibanje Svoboda v začetku lanskega leta podpisala koalicijsko pogodbo, je bilo kar nekaj svetnikov iz vrst Gibanja Svoboda imenovanih v različne svete zavodov znotraj velike mestne družine: vodja svetniškega kluba in podžupan Samo Logar je podpredsednik sveta zavoda Šport Ljubljana, Ludvik Bagari je član sveta zavoda Ljubljanski grad, Kostja Židan član sveta zavoda Živalski vrt Ljubljana, Katja Damij pa članica komisije za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Tudi o novih članih sveta zavoda Kino Šiška

Ker štirim članom sveta zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki jih imenuje mestni svet, v kratkem poteče petletni mandat, bodo mestni svetniki danes odločali tudi o novih članih tega sveta zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je za člane predlagala pravnico Nino Kranjec, dolgoletnega mestnega svetnika iz vrst Liste Zorana Jankovića Danila Šarića, Dejana Tešovića z občinskega oddelka za kulturo in Zorana Nikolovskega. Slednji je na zadnjih lokalnih volitvah kandidiral za mestnega in četrtnega svetnika na listi Gibanja Svoboda.

Če bo mestni svet soglašal z imenovanjem četverice predlaganih kandidatov, bo ena od njihovih prvih nalog podati mnenje o kandidatu za novega direktorja Kina Šiška. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je namreč minuli petek objavila že tretji razpis za direktorja. Na prvem razpisu sta dva kandidata izpolnjevala pogoje za to delovno mesto. Direktor Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana Tibor Syed Mihelič ni oddal prijave, ker je zamudil rok, a je županu Zoranu Jankoviću povedal, da si resnično želi voditi Kino Šiška, je minuli teden razkril župan, ki je Syeda Miheliča označil za odličnega kandidata.

Nato se je Janković sestal z omenjenima dvema kandidatoma, oba pa sta po pogovoru z županom kandidaturo umaknila. Ker po umiku kandidatur komisija za imenovanja mestnemu svetu ni imela koga predlagati, je objavila nov razpis. Na tega se je prijavil zgolj Syed Mihelič, a je svet zavoda »zaradi nekorektnega in nestrokovnega poteka postopka ter načina izbire kandidata« k njegovi kandidaturi podal negativno predhodno mnenje. Ob tem so v svetu poudarili, da se s to odločitvijo niso izrekli »o kandidatu kot takem«.

Prejšnji teden je presenetljivo tudi Syed Mihelič umaknil kandidaturo in komisiji ni preostalo drugega, kot da še tretjič ponovi razpis. Syed Mihelič je ob tem dejal, da se je za mesto direktorja prijavil transparentno, javno in odgovorno. Poudaril je, da se zaveda izrednega pomena videza transparentnosti in spoštovanja pravil pri postopkih imenovanj direktorjev javnih zavodov. Izrazil je željo, da se na novi razpis »prijavi čim več primernih kandidatk in kandidatov in da svet Kina Šiška ter Mestna občina Ljubljana izbereta najboljšo oziroma najboljšega.«

