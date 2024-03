Golob bo Scholza popoldne sprejel na Brdu pri Kranju na pogovoru na štiri oči. Po novinarski konferenci pa bosta imela predsednika vlad na gradu Brdo delovno večerjo, napovedujejo v kabinetu. Neuradno se je sicer sprva napovedovalo, da naj bi se Scholz sešel s celotnim državnim vrhom in da ga bo spremljala močna ministrska ekipa, a tega zadnja napoved obiska ne potrjuje.

Scholz in Golob se bosta v pogovorih dotaknila razmer v Ukrajini, na Zahodnem Balkanu in na Bližnjem vzhodu, s poudarkom na vojni v Gazi, napovedujejo v kabinetu premierja. Posvetila se bosta tudi širitvi EU v povezavi z reformo EU in strateško agendo, migracijam in aktualnim temam v okviru zveze Nato v luči vrha zavezništva julija v Washingtonu. Sogovornika bosta predvidoma podprla uresničevanje skupnih aktivnosti v okviru akcijskega načrta, ki sta ga za obdobje 2022–2024 julija lani podpisali zunanji ministrici obeh držav v Berlinu.