Pred koncertno dvorano, kjer se je zgodil napad, so v soboto vzpostavili začasno spominsko obeležje, kjer lahko Moskovčani prižigajo sveče in polagajo cvetje. V Moskvi in drugih mestih je na elektronskih oglasnih panojih podoba ene same goreče sveče in beseda »skorbim«, kar pomeni žalujemo.

Cvetje in sveče po poročanju britanskega BBC ljudje polagajo tudi pred ruskimi veleposlaništvi v več državah. Ruski predsednik Vladimir Putin je obljubil kaznovanje odgovornih in ga kljub temu, da je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, povezal z Ukrajino.

V Kijevu odgovornost za napad zavračajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto zvečer poudaril, da Rusija poskuša prevaliti odgovornost na Ukrajino. »Moskva vedno uporabi enake metode,« je dejal Zelenski v video nagovoru. »Vedno krivijo druge,« je dodal.

Po navedbah ruskih preiskovalcev je več zamaskiranih napadalcev v petek zvečer vdrlo v dvorano Crocus v severnem moskovskem predmestju Krasnogorsk tik pred začetkom rock koncerta in začelo streljati. Napadalci naj bi uporabili avtomatsko orožje, odvrgli zažigalno bombo in zanetili požar, ob tem pa se je porušil del strehe objekta, v katerem naj bi bilo v času napada več kot 6000 ljudi.

Ruske oblasti so v soboto sporočile, da so aretirali 11 ljudi, med njimi štiri domnevne napadalce. Ob tem naj bi zasegle avtomatsko orožje, uporabljeno med napadom. Osumljenci so imeli po navedbah ruske zvezne varnostne službe FSB stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti. Oblasti so četverico pridržale v ruski regiji, ki meji na Ukrajino.

Odločna obsodba terorističnega napada ter izrazi zgroženosti, solidarnosti in sožalja so v soboto med drugim prispeli iz EU, ZN, zveze Nato, posameznih evropskih držav, ZDA in arabskih držav. Napad je obsodila tudi Slovenija.