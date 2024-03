Priposestvovanje služnosti

Na sosednji parceli smo dolgo časa parkirali naša vozila in preko nje dostopali do naše parcele, ki je na precej nedostopnem terenu. Lastnik parcele, starejši gospod, ki ima tu vikend, nam je že pred petnajstimi leti ustno dovolil to hojo in parkiranje, za kar imamo tudi dokaze (pričevanja sosedov). Z njim smo se odlično razumeli in nismo imeli nobenih problemov. Nedavno pa se je pri nas oglasil njegov mlajši sorodnik, menda novi lastnik, ki trdi, da pravice parkiranja nimamo in naj umaknemo naša vozila. Zdaj nas zanima, ali smo to služnost morda že priposestvovali?