Sklad v desetletju pomagal kupiti šest stanovanj

Čeprav je primarna naloga ljubljanskega stanovanjskega sklada zagotavljati neprofitna najemna stanovanja, pa občanom ponuja tudi druge oblike pomoči. Med drugim jim lahko pomaga pri nakupu stanovanja tako, da poravna do 40 odstotkov kupnine. Interesa za to obliko pomoči v zadnjih letih ni veliko, saj so razpisni pogoji precej restriktivni.