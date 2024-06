»Veleposlaniki so se načelno dogovorili o pogajalskih okvirjih za pristopna pogajanja z Ukrajino in Moldavijo,« je v petek zvečer na omrežju X zapisalo belgijsko predsedstvo in dodalo, da bodo prvo medvladno konferenco sklicali 25. junija.

Odločitev morajo sicer uradno potrditi še ministri EU na srečanju prihodnji teden, na Nizozemskem pa mora soglasje dati tudi parlament.

Ukrajina in sosednja Moldavija sta za članstvo v EU zaprosili kmalu po začetku ruske agresije nad Ukrajino februarja 2022.

Voditelji članic so sredi decembra potrdil začetek pristopnih pogajanj z državama, v začetku meseca pa je Evropska komisija potrdila, da sta izpolnili vse pogoje za njihov dejanski začetek.

Številne države so se zavzemale za začetek pogajanja še ta mesec, zadržana pa je bila Madžarska. Kot ob sklicevanju na diplomatske vire piše spletni potral Euractiv, je Budimpešta, ki julija tudi prevzema predsedovanje EU, umaknila nasprotovanje po vključitvi dodatnih navedb glede narodnih manjšin in zaščite manjšinskih jezikov v pogajalski okvir za Ukrajino.

Dogovor o začetku pogajanj, ki naj bi sicer trajala več let, je že pozdravil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. »Držimo obljube in podpirali vas bomo na poti do članstva,« je zapisal na omrežju X.

Pogajalska okvirja opredeljujeta načela, na katerih bodo temeljila pogajanja. »Cilj pogajanj je, da Ukrajina in Moldavija v celoti sprejmeta evropski pravni red ter zagotovita njegovo polno izvajanje,« je marca ob predstavitvi predloga pojasnila Evropska komisija.

Decembra lani so voditelji EU še eni sosedi Rusije, Gruziji, podelili status kandidatke. Marca so potrdili začetek pristopnih pogajanj z BiH, medtem ko tovrstna pogajanja že potekajo s Srbijo, Črno goro, Albanijo in Severno Makedonijo.