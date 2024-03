Predzadnja premiera sezone na odru Male Drame, igra Ameriški sen znanega ameriškega dramatika Edwarda Albeeja, ki jo bodo v režiji Igorja Pisona uprizorili nocoj ob 20. uri, pomeni tudi nekakšen uvod v poslavljanje od tega prizorišča, ki ga po prihodnji prenovi stavbe ne bo več, pravi Vesna Jurca Tadel, ravnateljica SNG Drama Ljubljana. Ravno to besedilo, ki ga je Albee napisal leta 1961, je bilo namreč v sezoni 1962/63 prvo, ki so ga v ljubljanski Drami postavili na tedanjem Komornem odru, vsebinskem zametku današnje Male Drame – sicer pa je tista predstava v režiji Žarka Petana vse do danes ostala tudi edina slovenska uprizoritev te groteskne igre o navidezni svobodi ter zlaganosti kapitalistične družbe.

Da bi besedilo spregovorilo z ustrezno ostrino tudi več kot šest desetletij po nastanku, so se odločili, da poskrbijo za nov prevod; pripravil ga je Zdravko Duša. »Gre za eno prvih Albeejevih del, nastalo je dve leti pred njegovo najbolj slavno igro Kdo se boji Virginie Woolf? – besedili si sicer delita več motivov, četudi gre za precej različni drami,« pristavlja dramaturginja predstave Diana Koloini. »To je kratka igra z le nekaj osebami, a ironično velikopoteznim naslovom – privid o tem, da lahko vsak posameznik doseže uspeh in srečo, so pred njim obdelovali že mnogi, Albee pa se ga je lotil na zelo svojski način: iz območja kariernega uspeha ga je prestavil v družinsko okolje ter začinil s postopki dramatike absurda.«

Kot je opazil režiser Igor Pison, besedilo »popolnoma nagovarja naš čas«, zato je do njega pristopil drugače kot običajno, torej brez večjih posegov in krajšanj. »Tudi pomensko je igra nadvse gosta, v njej je mogoče vedno znova odkrivati nove razsežnosti, verjetno tudi zaradi tega, ker si sleherna generacija uspeh predstavlja drugače.« V vlogi mame bo nastopila Polona Juh, ki meni, da je aktualnost igre predvsem v tem, da izvrstno nagovarja šok ob razočaranju nad načinom življenja, ki poudarja zgolj pomen individualnega uspeha. »Sam Albee je dejal, da je to besedilo napad na družbo, ki je zamenjala resnične vrednote za umetne.« Poleg nje v predstavi igrajo še Marko Mandić, Maja Sever, Petra Govc in Maks Dakskobler, za scenografijo in kostumografijo je poskrbela Anneliese Neudecker, glasbo pa je izbral Pison.