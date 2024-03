Pogačarju še kraljevska etapa po Kataloniji

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Kataloniji. Na trasi od Sant Joana de les Abadessesa do Port Aineja (176,7 km) je 25-letnik za drugo zaporedno etapno zmago po Kataloniji tekmece ugnal na zadnjem vzponu in le še povišal prednost v skupnem seštevku.