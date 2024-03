Sodišče v New Yorku je Donaldu Trumpu prisodilo kazen v višini 355 milijonov dolarjev z obrestmi zaradi poslovnih prevar. Newyorška pravosodna ministrica Letitia James je Trumpa tožila zaradi lažnega prikazovanja vrednosti svojega premoženja oziroma premoženja njegovega podjetja Trumpova organizacija z namenom pridobitve ugodnejših kreditnih pogojev.

Sodišče je Trumpu in njegovima sinovoma Donaldu mlajšemu ter Ericu izreklo še kazen prepovedi poslovanja v zvezni državi New York - Donaldu Trumpu za tri leta, sinovoma za dve leti.

Da bi se lahko pritožil na to odločitev, mora Trump sprva dati varščino sodišču. To je nameraval storiti s pomočjo zavarovalnic, tako da bi lastne nepremičnine dal kot jamstvo, a zaradi narave sojenja pri tem ni bil uspešen, so v ponedeljek sodišču priznali njegovi odvetniki.

Če sodišče ne pristane na odlog, Trumpu grozi, da mu bo zvezna država kot jamstvo zasegla del premoženja. Nekdanji predsednik ZDA medtem še naprej vztraja, da gre pri tem, tako kot pri vseh ostalih sodnih postopkih proti njemu, za lov na čarovnice.

Pred dvema tednoma je Trump na zveznem sodišču v New Yorku že plačal varščino za 83,3 milijona dolarjev odškodnine, ki jo mora plačati kolumnistki E. Jean Carroll po januarski odločitvi porote v njeni tožbi zaradi obrekovanja. Tudi na to odločitev se je v New Yorku rojeni poslovnež namreč pritožil.

Trumpova pravna ekipa vztraja, da vrednost njegovega premoženja bistveno presega znesek varščine tudi v tem postopku, a da zavarovalnice zaradi internih pravil ne smejo dajati tako visokih jamstev.

Vsak dan, ko Trump ne plača varščine, se k zahtevanemu znesku prišteje 112.000 dolarjev obresti, piše britanski BBC.

Po ocenah ameriške poslovne revije Forbes vrednost Trumpovega premoženja znaša 2,6 milijarde dolarjev. Po lastnih lanskoletnih navedbah ima 400 milijonov likvidnih sredstev.