Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem in v delu Notranjske bo nastala nizka oblačnost. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo jutro megleno, možna bo slana. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

V sredo bo večinoma sončno, dopoldne se bo oblačnost v zahodni Sloveniji razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo zjutraj in dopoldne še delno jasno. Popoldne se bo oblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Topleje bo. V petek bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Čez dan bo še naprej toplo.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je višinsko jedro hladnega zraka z oslabljeno hladno fronto, ki sega do naših krajev. Od severovzhoda k nam doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Predvsem v Alpah bodo nastale posamezne plohe. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, v Kvarnerju šibka do zmerna burja. V sredo bo večinoma sončno, le v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu bo sprva precej nizke oblačnosti. Popoldne se bo nad hribi razvijala plitva kopasta oblačnost. Burja v Kvarnerju bo ponehala.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila, v sredo pa bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.