V raziskavi je četrtina vprašanih ocenila, da razmere v Mariboru v zadnjih letih ostajajo enake. Dobra tretjina jih meni, da se spreminjajo na boljše, medtem ko jih slaba tretjina meni, da se razmere v Mariboru spreminjajo na slabše. Med tistimi, ki menijo, da se razmere spreminjajo na slabše, je nadpovprečni delež moških anketirancev v starosti do 30 let, tistih s poklicno izobrazbo ter anketirancev, ki so dijaki oziroma študentje. Dve petini vseh vprašanih menita, da razmere v njihovi mestni četrti oziroma krajevni skupnosti ostajajo enake, slaba četrtina jih meni, da se spreminjajo na boljše, medtem ko slaba tretjina anketirancev meni, da se razmere v njihovi mestni četrti oziroma krajevni skupnosti spreminjajo na slabše.

Slaba tretjina vprašanih je na vprašanje, kaj je najpomembnejša pridobitev Maribora v zadnjih petih letih, odgovorila, da je to ureditev Lenta, vključno z zaprtjem za promet. Sledijo postaje MBajk (26,8 odstotka), spremembe v Mariborski knjižnici (12,2 odstotka), prenove zdravstvih domov (12,2 odstotka), ureditev in obnova mesta na splošno (11,5 odstotka), kolesarske steze (11,2 odstotka), investicije na Pohorju (10,6 odstotka) in prenova dvorane Tabor (10,5 odstotka).

Na vprašanje, kaj najbolj pogrešajo v svoji četrti in krajevni skupnosti, je četrtina postavila na prvo mesto parkirišča. Prav tako si želijo več zelenih površin (20,4 odstotka), več urejanja komunalne infrastrukture (20,2 odstotka), bolje urejene zdravstvene dejavnosti (15,3 odstotka), več urejenih pešpoti in pešcon (15,2 odstotka) ter kolesarskih stez (14,8 odstotka).

Dve tretjini vprašanih menita, da bi bilo državna sredstva najbolje usmeriti v financiranje gradnje Zdravstvene postaje Tezno, sledijo energetska sanacija javnih stavb, kolesarske poti, ureditev Pekrskega parka in obnova Langerjeve vile pri stadionu. Dobra desetina vprašanih je z odzivnostjo mariborskih javnih služb v primeru intervencij (zelo) zadovoljna, tretjina vprašanih ni niti zadovoljna niti nezadovoljna, tretjina anketiranih pa je (zelo) nezadovoljna. Povprečna ocena zadovoljstva na lestvici od 1 do 5 znaša 3,30.