V soboto je v Mariboru potekalo novo neprijavljeno zbiranje lastnikov predelanih in športnih vozil. Obiskali so jih štajerski policisti, ki so v poostrenem nadzoru na kraju tako imenovanega »car meeta« in na cestah v bližini ugotovili 35 kršitev cestno-prometnih predpisov.

Dva avtomobila so tudi izločili iz prometa in jima odvzeli registrske tablice, obravnavali pa so še eno kršitev zakona o tujcih. »Udeleženci tovrstnih prireditev s svojo vožnjo in kršitvami cestno-prometnih predpisov ogrožajo prometno varnost. Tovrstnim neprijavljenim zbiranjem v okviru policijskih aktivnosti zato namenjamo posebno pozornost, zato smo tudi tokrat izvedli poostren nadzor cestnega prometa. Udeležence takšnih zbiranj opozarjamo na morebitne nevarnosti, do katerih lahko pride na tovrstnih srečanjih kot posledica nepremišljenih ravnanj voznikov,« so sporočili z mariborske policijske uprave.

Policisti so več kot očitno poostrili nadzor po neprijavljenem zbiranju na Rudniku v Ljubljani v začetku meseca, ko je v garažni hiši nakupovalnega centra prišlo tudi do nesreče - na srečo brez telesnih poškodb. V prvi polovici marca so namreč posredovali tudi na podobnem srečanju v Velenju.