Po doslej zbranih podatkih so policisti v štirih primerih izdali plačilne naloge po zakonu o motornih vozilih in enega po zakonu o pravilih cestnega prometa. Dve vozili so izločili iz prometa in jima odvzeli registrske tablice.

Kot so izpostavili, so s prisotnostjo na kraju preprečili hujše kršitve. Glede organizatorjev shoda nadaljujejo zbiranje obvestil.

Drug incident v enem tednu

Incident v garažni hiši, ki je vključeval prikaz zmogljivosti avtomobilov, je policija minulo soboto obravnavala tudi v Ljubljani. Ob dogodku, ko se je v garažni hiši pri nakupovalnem središču Supernova na Rudniku zbrala množica ljudi in opazovala objestne vožnje več voznikov, je izdala 15 plačilnih nalogov in pet opozoril.

Vse, ki se udeležujejo tovrstnih dogodkov, so na policiji takrat pozvali, naj tega ne počno. Če pa že morajo, naj si poiščejo organizatorja, ki jim bo pripravil ustrezno mesto ter izvedel vse varnostne in druge ukrepe, potrebne za takšno prireditev, so poudarili.