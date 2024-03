Javno naročilo, ki ga je te dni objavila Mestna občina Ljubljana, kaže, da je še letos spomladi predvidena prenova stopnišča na Poti spominov in tovarištva na Grbi. Gre za stopnišče severno od Gradaščice in Ceste na Vrhovce. Sočasno s prenovo stopnišča namerava občina skozi bližji gozdiček urediti novo pot za kolesarje, ki bo hkrati služila kot klančina za invalide, piše v tehničnem poročilu.

Dela bodo potekala v dveh fazah, in sicer bo izbrani izvajalec najprej uredil kolesarsko pot, nato pa prenovil stopnišče, je razvidno iz tehničnega poročila. V razpisni dokumentaciji je občina posebej poudarila, da bo izvajalec moral gradbena dela izvajati tako, da »bo v času organiziranega dogodka pohoda Pot ob žici, ki bo potekal od 9. do 11. maja 2024, omogočen nemoten in varen prehod po Poti spominov in tovarištva na tem delu poti«.

Kolesarska pot, ki bo široka 2,5 metra, se bo na vrhu stopnic odcepila od Poti in se položno spuščala do Ceste na Vrhovce. Trasa te poti je začrtana tako, da bo v najmanjši možni meri posegla v obstoječi teren in se bo ohranilo kar največ večjih dreves, zagotavlja tehnično poročilo. Slednje kaže, da brežin ne bodo utrdili z armiranobetonskimi zidovi, temveč bodo po predlogu podžupana Roka Žnidaršiča utrjene z manj invazivnim posegom oziroma posebno ozelenitvijo. Na približno polovici poti je načrtovano počivališče s klopmi in pitnikom.

Iz aktualnega proračuna je razvidno, da naj bi občina letos izvedla še natečaj za ureditev Poti spominov in tovarištva, vendar proračun ne podaja dodatnih informacij o tem. Podžupan Žnidaršič je v intervjuju za Dnevnik lani poleti pojasnil, da na občini pripravljajo javni natečaj za prenovo predelov Poti spominov in tovarištva na urbanih območjih, na primer na območju sosesk v Šiški ali za Bežigradom. Namen natečaja je, »da bi z novimi ureditvami dobili prepoznavno sklenjen verjetno najpomembnejši mestni park z izjemnim sporočilom. In to sklenjen na način, da bodo tudi njegovi urbani predeli prepoznavni in se bo v njih nadaljeval koncept ozelenitve ter bodo vrednote poti izražene tudi v soseskah,« je lani pojasnil Žnidaršič.