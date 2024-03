Tunizijske oblasti so v petek sporočile, da se je okoli 70 ljudi odpravilo na pot čez morje iz sosednje države in da so doživeli brodolom. Pogrešane še iščejo.

Že v četrtek zvečer so tunizijske oblasti uspele rešiti 15 Tunizijcev, med njimi pet mladoletnikov, ko je njihov čoln potonil na poti v Evropo. V zadnjem tednu so poročali o še najmanj štirih podobnih incidentih. Med drugim so odkrili pet trupel in prestregli dve ladji s skupno 77 migranti na krovu.

Tunizija in Libija sta glavni severnoafriški državi iz katerih se vsako leto na pot čez Sredozemsko morje poda več tisoč migrantov, ki s tem tvegajo svoje življenje v upanju na boljšo prihodnost v Evropi. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je lani na tej poti umrlo oz. je pogrešanih 2498 ljudi, kar je 75 odstotkov več v primerjavi z letom 2022.