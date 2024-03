Peter Prevc se je z zmago prebil na tretje mesto norveške turneje, poleg njega pa so se na sobotno tekmo uvrstili še tudi preostali štirje slovenski tekmovalci. Timi Zajc je skočil 215,5 metra (13. mesto), Lovro Kos je jadral do 212,5 metra (17.), Anže Lanišek 210,5 m (19.) in Domen Prevc 206,5 metrov (23.).

Peter Prevc je prehitel j tudi najboljšega skakalca sezone, Avstrijca Stefana Krafta in si s tem prislužil dobrih 5000 evrov denarne nagrade.

Na treningu pred kvalifikacijam sta bila od naših najbolj razpoložena Zajc, ki je letel do 237,5 metrov, ter Domen Prevc, ki je skočil 228 m.