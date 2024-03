Oskarji 2024: Britanski naglas, nova sedemdeseta in življenje povprečnih

V Dolby Theatre, hišo, kjer podeljujejo oskarje, nekoč znano kot Kodak Theatre, se lahko vstopi z dveh strani. Od zgoraj, z avenije Highland, velika ovalna terasa povezuje nakupovalno središče Ovation Hollywood, na njej pa so večinoma koktajl bari in restavracije. Od spodaj, s »prave« strani, je Hollywood Boulevard, o katerem večina tistih, ki se ukvarjajo s šovbiznisom, sanja, da bodo nekoč tam imeli svojo zvezdo. Takoj po vstopu pričaka obiskovalca ob stopnišču seznam nagrajenih filmov. S preprostimi, velikimi črkami sta tukaj zapisana samo naslov filma in leto nagrade.