Kmetijska ministrica Mateja Čalušić bo kmetijskim organizacijam danes predstavila svoj pogled na njihove zahteve. Organizacije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Združenje hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine namreč v primeru, da njihove ključne zahteve ne bodo izpolnjene, v Ljubljani v torek napoveduje vseslovenski protest. Predsednik KGZS Roman Žveglič pravi, da so protest pripravljeni odpovedati, če bi današnji sestanek pokazal, da so izpolnjene vse njihove ključne zahteve oz. če bi nedorečena ostala le kakšna od njih in bi potrebovali le dodaten čas za dogovor.

Ministrstvo je po besedah ministrice Čalušić napoved protesta vzelo resno in si želi doseči kompromis. Ministrica je pred dnevi napovedala, da bodo preučili, koliko gredo lahko kmetom še nasproti, čeprav ocenjujejo, da so zaenkrat jasno in transparentno sporočali, kje je zgornja meja.

Ob tem je poudarila, da nekaterih zahtev ni mogoče rešiti na hitro, si pa želi, da bi lahko dosegli dogovor, ki bi pomenil preklic protestov, ne zgolj njihove zamrznitve, saj se drugače »v nedogled vrtimo v začaranem krogu in nikoli ne zaključimo zgodbe«.

O tem, kako je potekal sestanek, bo po njegovem koncu predvidoma ob 13.30 v izjavi za javnost spregovorila ministrica Čalušić. Izjavo bomo spremljali v živo.