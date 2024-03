Če prvih rezultatov v roku meseca dni ne bo, pa bo grožnja za velikim kmečkim protestom spet aktualna.

Po tem, ko so predstavniki kmetov zaradi prepočasnega napredka pri pogajanjih z vlado za torek napovedali protest, se je v petek z njimi sestala kmetijska ministrica Mateja Čalušić. Strani sta stališča zbližali, kmetje pa so se odločili, da bodo s protestom počakali. Kot je potrdil predstavnik Združenja hribovskih in gorskih kmetij Janez Beja, so se »na svetu kmetijsko gozdarske zbornice dogovorili, da protesta v torek ne bo". "Če vlada ne bo uresničila petkovih obljub, pa bo protest slej kot prej,« je dejal.

Vlada je kmetom obljubila, da jih bo pri postavljanju suhih zadrževalnikov, zaradi katerih so bili kmetje iz Savinjske doline že na cestah, bolj upoštevala. Prav tako so jim obljubili, da bo material, ki ga naplavi voda med poplavami, z njihovih njiv odstranila država ali jim, če to ne bo šlo, za »pospravljanje« po poplavah povrnila stroške.

Glede morebitnega izvzetja plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost iz obdavčitve je Beja povedal, da jim je vlada obljubila »odprtje« zakona o dohodnini.

Kmetje so se z vladnimi predstavniki pogovarjali tudi o odstrelu zveri. Beseda je tekla v smeri, da bi v Sloveniji začeli načrtovati populacijo volka, na podoben način, kot to poteka pri medvedih. Nejasno medtem ostaja, kako bo s plačilom pristojbin za gozdne ceste.

Kmetje, kot je dejal Beja za N1, prve rezultate novih vladnih obljub pričakujejo najpozneje v mesecu dni.