EU NAVFOR Aspides je operacija Evropske unije za zaščito trgovskih ladij v Rdečem morju pred napadi hutijevcev. Jemenski uporniki namreč iz solidarnosti s Palestinci na območju Gaze, ki trpijo zaradi večmesečnih izraelskih napadov, od novembra lani izvajajo napade na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu.

Kot so ob vzpostavitvi operacije sredi februarja sporočili v Bruslju, ta zagotavlja zavedanje o razmerah, spremlja ladje in jih ščiti pred morebitnimi napadi. Operacija že poteka, poleg Rdečega morja in Adenskega zaliva pa deluje tudi v mednarodnih vodah Arabskega morja, Omanskega zaliva in Perzijskega zaliva, kot tudi v Hormuški ožini in ožini Bab al Mandab.

Operativni štab je v grškem mestu Larisa, vodi pa ga grški kapitan Vasilios Griparis. Poveljnik sil je italijanski kontraadmiral Stefano Costantino.