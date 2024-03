Prisluhnite priznanim strokovnjakom in aktualni tematiki redkih bolezni. Vabljeni tudi k aktivnemu zastavljanju vprašanj; zastavite jih lahko kar med oddajo po mailu zdravnikob18h@dnevnik.si.

Oddajo Zdravnik ob 18h lahko na spodnji povezavi spremljate v živo:

Voditeljica Vanja Badovinac, ki že vrsto let skrbi za promocijo zdravstvenih tem in ozaveščanje javnosti na področju zdravja, bo v studiu gostila izr. prof. dr. Damjana Osredkarja. Predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki bo odgovarjal na najbolj aktualna in pereča vprašanja s področja redkih bolezni. Oddajo lahko neposredno spremljate na Dnevnikovem kanalu YouTube in spletni strani dnevnik.si/zdrava-nika ter zdravnikob18h.si.

Če boste oddajo zamudili, pa si jo boste lahko kadarkoli ogledali tudi v arhivu omenjenega portala. Vabljeni, da se nam pridružite – veseli bomo vaše družbe!