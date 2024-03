Mestna občina Ljubljana je pred koncem lanskega leta objavila javno naročilo za nakup nizkopodnih avtobusov na vodik, na katero sta se odzvali slovenska družba Autocommerce in poljska družba Solaris Bus & Coach. Župan Zoran Janković je dejal, da bodo, »tako kot vedno«, izbrali nižjo ponudbo, to je bila ponudba Autocommercea, ki je skupaj z davkom na dodano vrednost znašala nekaj več kot 7,9 milijona evrov oziroma približno 1,5 milijona evrov manj od ponudbe Solarisa. Občina včeraj sicer še ni objavila odločitve o oddaji javnega naročila Autocommerceu.

Janković je dejal, da je bil izjemno zadovoljen s ponudbeno ceno Autocommercea. Za avtobus bo občina odštela nekaj manj kot 988.000 evrov. V prestolnici so avtobus na vodik testirali jeseni 2022. Pred tem so poleti testirali tudi avtobusa na elektriko. Janković je omenil, da zaključujejo pripravo javnega naročila za nakup 20 električnih avtobusov.

Leta 2019 kupili 33 novih avtobusov

Občina je z Autocommerceom že leta 2019 sklenila pogodbo o nakupu kar 17 mestnih avtobusov dolžine dvanajst metrov. Kot je razvidno s spletne strani občine, je Autocommerce dobavil avtobuse, ki za pogonsko gorivo uporabljajo zemeljski plin, imajo pa tudi elektromotor. Skupna vrednost avtobusov je bila skupaj z davkom skoraj 5,6 milijona evrov oziroma okoli 326.500 evro za avtobus.

Ljubljanski potniški promet (LPP) je prav tako leta 2019 kupil avtobuse, vendar za primestni promet. Od Autocommercea je LPP kupil tri avtobuse dolžine petnajst metrov za skupno ceno skoraj 942.800 evrov oziroma približno 314.000 evrov za avtobus. Poleg tega je LPP sklenil še pogodbo z družbo Dualis o nakupu 13 avtobusov dolžine dvanajst metrov, za katere je odštel nekaj manj kot 2,8 milijona evrov z davkom oziroma dobrih 215.000 evrov za avtobus. Oba sklopa avtobusov, ki jih je kupil LPP, za pogonsko gorivo uporabljata dizelsko gorivo, je razvidno s spletne strani občine.

Ponovili javno naročilo za polnilnico

Z nakupom prvih avtobusov na vodik je tesno povezana tudi investicija v gradnjo ustrezne polnilnice. To bo zgradilo javno podjetje Energetika Ljubljana na območju parkirišča P+R v Stanežičah. Tudi Energetika je že decembra objavila javno naročilo za dobavo in vgradnjo polnilnice, ki bo namenjena tako mestnim avtobusom kot tudi tovornim in osebnim vozilom. Dobila je ponudbo družbe Messer Slovenija, vendar je Energetika javno naročilo zaključila brez izbora. Iz javno dostopne dokumentacije je razvidno, da je ponudnik sam opozoril, da naročenih del ne bo mogel opraviti v predpisanem roku, poleg tega so v Energetiki ugotovili, da je imela prijava družbe še nekatere druge pomanjkljivosti. Velja spomniti, družba Messer je za potrebe testiranja avtobusa na vodik v Ljubljano pripeljala prenosno vodikovo polnilnico.

»Samo ena oddana ponudba je bila nepričakovana okoliščina. Prav tako je bilo nepričakovano, da smo dobili nedopustno ponudbo od ponudnika, ki bi moral poznati zakon o javnem naročanju,« na Energetiki niso skrivali razočaranja. »Slab odziv na javno naročilo je posledica razmer na trgu. Gre za novo tehnologijo in glede na to, da je po uvajanju vodikovih tehnologij trenutno veliko povpraševanje, so tudi proizvodne kapacitete razprodane za več kot leto vnaprej. Število referenčnih proizvajalcev, ki lahko zagotavljajo zahtevane funkcionalnosti javnih polnilnic, pa je na evropskem trgu omejeno,« so v javnem podjetju komentirali, kaj utegne biti vzrok temu, da je trg ostal hladen do tega posla.

Energetika je že objavila novo javno naročilo za dobavo in vgradnjo polnilnice za vozila na vodik. Izbrani izvajalec bo naročena dela moral dokončati in polnilnico zagnati v roku 540 dni oziroma v približno letu in pol, so pojasnili v javnem podjetju. V Energetiki ne pričakujejo scenarija, da bi avtobusi na vodik v Ljubljano prispeli, preden bo dokončana polnilnica. Pojasnili so, da je tudi rok dobave avtobusov načrtovan za zadnje četrtletje leta 2025. Če pa bi slučajno prišlo do težav, rezervni scenarij imajo, čeprav s stališča funkcionalnosti ta rešitev ne bi bila najboljša. Če polnilnica ne bi bila končana pravočasno, bi avtobuse lahko polnili neposredno s prevozne enote oziroma prikolice, so pojasnili v Energetiki.

*** 7,9 mio. € je vredna ponudba družbe Autocommerce za prodajo osmih avtobusov na vodik.