Pritisk javnosti in medijev, ki so iz tedna v teden vse glasneje spraševali, kje je Kate in kako se počuti, je postal premočan. Valižanska princesa ali nekdo drug v kraljevi družini – ali celo običajno okorni in počasni piarovski stroj palače – je mislil ali upal, da bodo veliki nasmehi na fotografiji Kate z otroki, objavljeni na materinski dan, vsaj začasno nasitili lakoto javnosti in medijev po novicah o princesinem zdravstvenem stanju, potem ko je imela očitno zelo zahtevno operacijo trebuha, od katere minevata že skoraj dva meseca.

Zaradi hitro odkritega fotošopiranja, poznavalci so namreč odkrili od 16 do kar 26 »napak« oziroma posegov v fotografijo, se je zgodilo ravno nasprotno. Zdaj že razvpita podoba je podžgala dosedanje in rodila nove teorije zarot ter povečala nezaupanje v informacije Buckinghamske, pa tudi Kensingtonske palače, uradnega sedeža prestolonasledniškega para. Javno opravičilo za nastalo zmedo, ki naj bi jo na omrežju X objavila Kate, češ, tudi jaz kot vsi amaterski fotografi uporabljam fotošop, ni prepričalo nikogar. Pojavila se je trditev dela poznavalcev, da gre celo za fotomontažo, za katero so uporabili princesino fotografijo z naslovnice modne biblije Vogue iz leta 2016. Zarotniškemu pametovanju ni videti ne konca ne kraja. V vročično razpravo so se vmešali celo vrtnarji, ki so trdili, da je narava v ozadju fotografije preveč zelena za sedanji čas oziroma tako zelena, kot je bila pred nekaj meseci, čeprav je palača sprva trdila, da jo je samo štirideset minut pred objavo posnel princ William. Zato so se pojavila tri vprašanja. Je, kot naj bi trdila Kate, v tako kratkem času mogoče tako zelo popraviti fotografijo? So fotografijo pripravili vnaprej, že pred princesino operacijo? In: ali manipulacija s fotografijo kaže to, da kraljeva družina manipulira z javnostjo?

Kate, Pippa ali dvojnica?

Fotografiji paparacev, ki so posneli Kate v avtu, nedavno z mamo Carole (v hčerkini družbi naj bi razvozila njene tri otroke v šole), ta teden pa z možem Williamom (on je odhajal na odprtje vrha Commonwealtha, ona na »zasebno srečanje« v Londonu), sta bili povod za trditve, da je bila v avtih ali princesina mlajša sestra Pippa, ali dvojnica, ali pa Kate po lepotni operaciji obraza, ki naj bi bila, po eni od teorij zarote, dejanski razlog za njeno dolgotrajno odsotnost iz javnosti. Drugi razlogi so lepotna operacija zadnjice, koma, Williamova afera s skupno prijateljico, po eni naj bi bila Kate celo na smrtni postelji. Noro. Pomanjkanje informacij hrani teoretike zarot in rojeva morje dezinformacij. Kraljeva družina je bila desetletja vajena »neinformiranja«, saj se je držala slogana »ne pritožuj se, ne razlagaj«. Ko je palača januarja sporočila, da morata Kate in kralj na operacijo, in na začetku februarja, da ima kralj raka, so hvalili domnevno novo transparentnost kraljeve družine, ki seveda ni imela izbire, saj ne bi mogla drugače razložiti pričakovane večmesečne odsotnosti obeh iz javnosti.

Kakor koli že, po objavi zdaj razvpite fotografije so se osmešili številni dvorni poznavalci, med njimi Jennie Bond, ki je pohitela z ugotovitvijo: »Kakšno olajšanje, da je Kate videti tako dobro. Vesela sem, da jo vidimo celo, tako da ne bomo imeli več teorij zarote o tem, da so ji odrezali noge in podobno. V enem kosu je. Videti je sproščena in srečna. Resda sedi, saj še vedno čuti nelagodje zaradi obsežne trebušne operacije. Otroci so videti popolnoma v redu. Nihče ni videti pod stresom …« Olajšanje je bilo kratkega veka, ko so poznavalci fotografijo postavili pod drobnogled. Kate in princ William, ki nekavalirsko dopušča, da vsa krivda za fotopolomijo leti nanjo, bi lahko zelo hitro odpravila kaos, če bi se ali ona ali oba pojavila pred sedmo silo, saj je Kate, vsaj sodeč po fotografiji, dovolj okrevala, ali če bi vsaj to fotografijo objavili v izvirni podobi. Je ne morejo, ker ne obstaja? Ključno vprašanje je najbrž: so Kate dodali na fotografijo, ker ni mogla biti zraven, ko naj bi jo William posnel? In potem seveda vprašanje: zakaj ni mogla biti zraven?

Njegova afera ali njena crohnova bolezen?

Vse več Otočanov vse bolj verjame tistim, ki trdijo, da se zgodovina ponavlja, da se Kate tako dolgo izogiba javnosti zato, ker njen zakon razpada zaradi Williamove že šestletne afere s poročeno aristokratko, markizo Rose Hanbury, kot je zakon njegovih staršev razpadel zaradi očetove afere s Camillo. William in Kate, katere vrnitev na kraljevo sceno še vedno napovedujejo za veliko noč, bosta morala čim prej resno in iskreno povedati, kaj se dogaja. Njena domnevna krivda glede fotografije se je izgubila v močvirju teorij zarote. Na vrsti je on, bodoči kralj. Po najnovejši nezarotniški teoriji upokojenega zdravnika Petra Tunbridgea naj bi vse kazalo na to, da ima Kate morda crohnovo bolezen, vnetno črevesno motnjo, ki lahko povzroči bolečine v trebuhu, kronično drisko in izgubo teže.