Vse od druge polovice lanskega leta so bile razmere v evropski steklarski industriji zaradi ohlajanja svetovnega gospodarstva in potrošniških indeksov negotove, z letošnjim letom pa se razmere na trgu postopno stabilizirajo. »Tako tudi mi v naši steklarni, ki je tudi članica Vaider Group, že zaznavamo postopno rast naročil in temu primerno prilagajamo proizvodne obsege in poslovanje. Predvidoma aprila naj bi v poslovni enoti Vitrum spet polno zagnali proizvodnjo,« še pravijo v hrastniški steklarni.

Strateški projekti ostajajo v Hrastniku

V družbi so sprejeli tudi številne ukrepe s področja plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, odpravljajo pa tudi ukrep začasnega čakanja na delo, sprejet ob koncu decembra lanskega leta. »Med ukrepe dviga osebnih prejemkov zaposlenih sodijo izplačilo letnega regresa v višini 2000 evrov, in to že aprila, izplačilo nekaterih novih dodatkov k plačam ter dvig osnovnih plač za proizvodne delavce, ki so večinoma vključeni v štiriizmensko delo,« pa pravi Matevž Fazarinc, izvršni direktor Steklarne Hrastnik. V družbi načrtujejo tudi dvig začetnih plač za nove zaposlene v proizvodnji, s čimer želijo privabiti nove sodelavce oziroma spodbujati prekvalifikacije na zahtevnejša delovna mesta.

»Steklarna Hrastnik je močno izvozno naravnano podjetje, zato se moramo toliko bolj prilagajati svetovnim gospodarskim razmeram. Veseli smo, da nam je z agilnimi in hitrimi ukrepi v neugodnih tržnih razmerah uspelo poslovati razmeroma stabilno, tako da lahko zdaj sodelavcem ponudimo dodatne finančne ugodnosti. Hkrati še naprej razvijamo projekte, povezane s prekvalifikacijami, pridobivanjem novega znanja in vlaganjem v zaposlene, saj razvojni in strateški projekti ostajajo na lokaciji v Hrastniku,« pravi Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik in Vaider Group.

Za sedem milijonov evrov naložb

Letos v Steklarni Hrastnik načrtujejo za okrog sedem milijonov evrov naložb, v prvi vrsti za avtomatizacijo posameznih procesov, redno investicijsko vzdrževanje in posodabljanje opreme ter naložbe v informacijske tehnologije. Ob nadaljevanju trenda avtomatizacije proizvodnih procesov družba vabi medse tudi nove sodelavce, predvsem tehnični strokovni kader v proizvodnem procesu ter specialiste na posameznih področjih, kot so tehnologija, prodaja in razvoj.