Razlogov za obisk Plitviških jezer je veliko in med njimi vsekakor prednjači svetovno znano »zeleno srce« Hrvaške, Narodni park Plitviška jezera, a območje okoli parka zato ni nič manj zanimivo in vas lahko prijetno preseneti. Plitviške doline so območje ob parku, ki lahko s svojimi čudovitimi gozdovi, vodami in jamami ponudi zanimive izletne točke za vso družino. Z nami spoznajte nekaj od teh točk, ki jih enostavno morate obiskati, ko se boste odpravili na izlet v te kraje.

Ranch Dolina jelenov – poseben živalski vrt na odprtem

Prva in morda najbolj znana izletniška točka Plitviških dolin je Ranch Dolina jelenov, ki obiskovalcem ponuja neposreden stik z naravo in divjadjo. Razprostira se na približno 15 hektarih in je dom več kot 100 primerkom divjadi, ki jih ljudje redko vidijo, še redkeje pa se jim lahko približajo in jih nemoteno opazujejo. Na ranču, ki ga skrbno vzdržuje družina Bićanić, je namreč jelenjad prav posebna, saj je obiskovalci ne motijo. Prav nasprotno, po naravi sicer bolj plahe živali tukaj dovolijo ljudem, da jih božajo in se z njimi fotografirajo.

Ogled ranča za obiskovalce traja približno uro in pol, kar bo ob posebnih živalskih prebivalcih minilo zelo hitro. Na koncu ogleda se boste polni edinstvenih vtisov lahko okrepčali z domačimi priboljški, sokovi in žganjico, ki jih pridelujejo družina Bićanić in sosednje turistične kmetije.

Ranch Terra – odkrivanje lepot Plitviških dolin in jezer s konji

Ranch Terra je družinski ranč, ki ponuja edinstvene jahalne pustolovščine v manjših skupinah po naravnih poteh spektakularne hrvaške pokrajine. Najdemo ga v mestecu Irinovac, ki leži le 8 kilometrov vstran od Narodnega parka Plitviška jezera. Tam vas bodo poleg izkušenih vodičev pričakali tudi umirjeni konji, ki vas bodo varno ponesli na pustolovščino.

V ponudbi imajo različne dolžine jahalnih tur, od začetnih do nadaljevalnih ter prilagojenih za otroke in odrasle. V lahkotnem hodu, kasu ali morda celo galopu se boste lahko sprostili med jahanjem po čudovitih zelenih travnikih, obdanih z gorami, in odkrili osupljivo lepoto Plitviških dolin.

Rastoke – pravljično mlinarsko mesto med dvema rekama

Morda ena najbolj privlačnih turističnih atrakcij, vsekakor pa eden skritih biserov Hrvaške je slikovito mestece Rastoke, v katerem življenje od nekdaj narekujeta dve reki: majhna Slunjčica in močna Korana. Rastoke so preddverje Plitviških jezer, od katerih so oddaljene 33 kilometrov, in zaradi njihovega videza jih imenujejo tudi Male Plitvice.

Vodna sila je bila nekoč glavno in edino gonilo mlinov v tem mestecu in prav te stare hiše ter mlini, ki jih je tam na pretek, mu dajejo edinstven pečat. Prvi mlin izhaja že iz 17. stoletja, vendar obstajajo domneve, da je še starejši. Največ hiš pa je bilo zgrajenih v poznem 19. in v začetku 20. stoletja. Mlinarsko naselje, ki so ga takrat zgradili domačini, še dandanes živi v sožitju s svojimi rekami in okoliško naravo.

To čudovito mestece, ki ga je svetovna turistična organizacija UNWTO uvrstila na seznam izjemnih ruralnih turističnih destinacij, bo odlična destinacija za družinski izlet in sprehod po slikovitih ulicah ob šumenju rek. Obiščite Rastoke in se naužijte miru v sožitju civilizacije in narave.

Baračeve jame – muzej, ki ga narava ustvarja že milijone let

Samo 20 kilometrov od Narodnega parka Plitviška jezera je mogoče najti naslednjo zanimivo izletno točko – Baračeve jame (Baraćeve špilje). Po osvetljeni poti med veličastnimi kapniki vas bo v jamo popeljal strokovni vodič in vam med enournim sprehodom povedal vse o tisočletnem nastajanju tega podzemnega zaklada ter dragocenih arheoloških najdbah.

Vsak delček tega naravnega spomenika in vsak korak po njem je fascinanten. Od vhoda v jamo in Dvorane gvana (uganite, po čem in zaradi koga je dobila to ime), Dvorane slonjih stopal, ki je polna stalagmitov in stalaktitov, do deset metrov visokih stebrov (stalagnatov), nekdanjega habitata jamskega medveda, Zmajevega žrela ter Dvorane izgubljenih duš ponujajo Baračeve jame izjemne prizore podzemnega sveta. Na koncu boste lahko to milijone let staro zgodbo za trenutek doživeli, ko se bo ogled za hip ustavil in se zavil v popolno temo ter tišino, v katerih je podzemna kulisa nastajala. Tako lahko obiskovalci edinstveno podzemno izkušnjo neposredno doživijo in jo odnesejo s seboj, poleg spominov na vse druge izjemne prizore.

vir: Objemi Hrvaško

*** Morda ena najbolj privlačnih turističnih atrakcij, vsekakor pa eden skritih biserov Hrvaške je slikovito mestece Rastoke, v katerem življenje od nekdaj narekujeta dve reki: majhna Slunjčica in močna Korana.