»Publikacije SOTA niso nič drugega kot neposredni poskusi destabilizacije družbenopolitičnih razmer v Rusiji,« je v današnji izjavi za javnost po poročanju AFP zapisalo rusko generalno državno tožilstvo.

Po navedbah ruskega tožilstva si je medij, ki so ga spodbujali »idejni vodje z Zahoda«, prizadeval »spodkopati duhovne temelje Rusije in razširjal vsebine, ki diskreditirajo ruske oblasti in oborožene sile«.

Uredništvo SOTA je v objavi na Telegramu zavrnilo obtožbe o domnevnih povezavah z Zahodom. "Seveda pa nastopamo kot nasprotniki vojne in Putinovega režima ter sledimo objektivnim novinarskim načelom. S tem bomo tudi nadaljevali," so dodali.

Medij s približno 137.000 sledilci na omrežju Telegram je sicer še eden zadnjih, ki je v zadnjem času aktivno poročal o politični represiji v Rusiji ter pošiljal svoje novinarje na proteste in sojenja političnim nasprotnikom trenutnih oblasti.

Moskva s tem nadaljuje niz prepovedi delovanja medijev, ki so kritični do oblasti, potem ko je februarja za nezaželeno organizacijo razglasila tudi Radio Svobodna Evropa (RFE/RL). Slednji je bil že pred tem na seznamu več deset medijev, ki v Rusiji veljajo za tuje agente, kar je oznaka za posameznike, medije in organizacije, ki prejemajo sredstva iz tujine.