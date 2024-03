Sindikat Ufo je konec tedna k stavki pozval okoli 19.000 članov kabinskega osebja Lufthanse in njene hčerinske družbe CityLine. Zaposleni so delo odložili ob 4. uri zjutraj, stavko naj bi končali v sredo ob 23. uri. Posledično prihaja do nevšečnosti na več letališčih.

Zahtevajo 15-odstotno zvišanje plač in dodatke

Na letališču v Frankfurtu bo odpovedanih 600 letov in prizadetih okoli 70.000 potnikov, na letališču v Münchnu pa bo odpovedanih 400 letov in prizadetih okoli 50.000 potnikov, so sporočili iz letalskega prevoznika.

Ufo zahteva 15-odstotno zvišanje plač v obdobju 18 mesecev ter inflacijski dodatek v višini 3000 evrov in višje bonuse.

Minuli teden je sicer v organizaciji sindikata Verdi stavkalo tudi letališko osebje, zaposleno pri Lufthansi.

Operativnih le 20 odstotkov železniških prevozov

Stavka vnovič poteka tudi v nacionalnem upravljalcu železnic Deutsche Bahn. Zaradi stavkovnih aktivnosti strojevodij naj bi bilo operativnih le 20 odstotkov železniških prevozov. Po podatkih Deutsche Bahn bodo prizadete tudi lokalne in primestne linije v mestih, kot je Berlin.

Gre že za šesto stavko strojevodij, ki se sicer pogajajo za novo kolektivno pogodbo. Deutsche Bahn je poskusil stavko preprečiti prek sodišč, a pri tem ni bil uspešen. Z argumentom, da je bila sklicana na hitro, kar je onemogočilo reorganizacijo dela, je napovedal tudi pritožbo na višje sodišče.

Sindikat GDL sicer za strojevodje zahteva skrajšanje tedenskega delovnika na 35 ur, podjetje pa je doslej ponudilo skrajšanje na 36 ur, a v dveh korakih, kar so sindikalisti zavrnili.