Zaplet zaradi odvetnika se je zgodil že na prejšnjem naroku, ko je Končan napovedal preklic pooblastila svoji zagovornici po uradni dolžnosti Meti Rojko. Sodišče do danes ni odločilo o imenovanju novega zagovornika.

Odvetnik Franc Rojko, ki je prišel na sodišče s pooblastilom Mete Rojko, je danes dejal, da obdolženca zaradi porušenega zaupanja ne more zagovarjati in da v primeru nadaljevanja obravnave Kočanu ne bi bila zagotovljena pravica do obrambe.

Kočan je sicer dejal, da nima nič proti temu da se obravnava nadaljuje, vendar naj odvetnik ne daje nobenih pripomb. Po prekinitvi zaradi posveta senata je Kočan na vprašanje, ali danes zahteva razrešitev zagovornice, odgovoril, da ne, da pa ima namen zagovornika zamenjati. Senat se je znova sestal in na koncu je njegov predsednik Matevž Gros razglasil, da se obravnava ne opravi in da bo o zapletu odločala predsednica sodišča Samanta Nusdorfer.

Zaradi zapleta se lahko zgodi, da bodo obdolženega Enisa Kočana izpustili iz zapora, saj se prihodnji teden iztekajo zakonski roki. Na sodišče so danes prišli štirje policisti, ki naj bi pričali v zvezi z vrečami heroina, ki so jih leta 2019 odkrili v koprskem pristanišču, vendar niso prišli na vrsto.