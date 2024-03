Vsako leto maja meseca podeljuje župan Ljubljane Plečnikovo nagrado in medalje, ki ju je prejel tudi Rok Žnidaršič, ljubljanski podžupan in prvi mestni urbanist. Kljub temu spoštovanja do Plečnikovih del v svojem dosedanjem delu Rok Žnidaršič ni pokazal.

Plečnikove propileje med Zvezdo in Južnim trgom, zaključek Plečnikove kulturne osi, za katero je Plečnik izdelal celo maketo, je Rok Žnidaršič izničil s spomenikom sprave in zidom pred Južnim trgom, zasnovanim leta 2009, pred katerim tuji in domači politiki nevede polagajo vence, misleč, da je to spomenik žrtev vseh vojn, ki ga v Ljubljani še nimamo.

Celostno Plečnikovo ureditev obrežja Ljubljanice, arkade ob Tržnici z Mesarskim mostom, za katerega je Plečnik tudi izdelal načrte in maketo, a projekta po vojni ni mogel dokončati, je izničil steklen most čez Ljubljanico, zgrajen leta 2010 kot prvo etapo garaže pod tržnico. V projektu je sodeloval tudi naš sedanji podžupan. Ob gradnji so se pojavile razpoke na stebrih Plečnikovih arkad, na tlaku in v kleti. Poškodovane so bile freske v Semeniški knjižnici. Že nekaj desetletij po izgradnji arkad med vojno je bila potrebna sanacija temeljev, ki jo je spodkopal podzemni tok vode izpod Grajskega hriba.

Brezčasna humanistična arhitektura Jožeta Plečnika v Ljubljani in Pragi je bila leta 2021 vpisana v seznam Unescove kulturne dediščine. S tem pa sta postala projekt garaž pod tržnico in dogradnja Mahrove hiše problematična, saj vplivata na okolje Plečnikovih arkad, ki so tudi vpisane v zaščiteni seznam Unescove svetovne kulturne dediščine.

Mahrova hiša stoji na zasutem obrambnem jarku in se naslanja na dvojni obrambni zid srednjeveške Ljubljane. Ne posega na območje znotraj obzidja Stare Ljubljane, med nekdanjim frančiškanskim samostanom in obzidjem, kamor brutalno posega projekt dozidave Mahrove hiše. Tu je bil samostanski vrt, ki so ga frančiškani dobili v trajno oskrbo leta 1699. Samostanski vrt je postal prvi ljubljanski licejski botanični vrt. Leta 1809 ga je maršal Marmont, guverner Ilirskih provinc, preselil na današnjo lokacijo.

Prostor, kjer MOL namerava dograditi Mahrovo hišo in s tem uničiti ostanke nekdanjega dvojnega obzidja in Vodnega stolpa, ni bil v svoji tisočletni zgodovini nikoli pozidan. Volumen in neprimerna oblika dogradnje Mahrove hiše pa vplivajo na okolje zaščitenih Plečnikovih arkad. Tudi lokacija predvidene rampe med Plečnikovimi arkadami in predvideno dograjeno Mahrovo hišo ob Zmajskem mostu ni primerna. Frekventen uvoz in izvoz iz štirinadstropne podzemne garaže, ki naj bi bila namenjena obiskovalcem in prodajalcem ter oskrbi Tržnice, onesnažuje okolje Plečnikovih arkad in jih tudi vizualno degradira.

MOL ima izkušnje z gradnjo podzemnih garaž pod Kongresnim trgom s poškodbami na Uršulinski cerkvi in okoliških zgradbah, ki dokazujejo, da je delovanje podzemnih voda nemogoče predvideti. Predvideti pa je mogoče pomen odstranjenih dreves na odprti Tržnici. In seveda barbarsko uničenje arheološke dediščine pod tlakom tržnice. Iz frančiškanskih arhivov je razvidno, da gre za 17 grobnic z 280 pokopanimi člani aristokratskih družin. Za vsakega je še vedno veljavna pogodba za pravico do neoskrunjenega večnega počivališča.

»Gre za prenovo tržnice. Nikakor ne gre za garažno hišo,« je povedal župan Zoran Janković. Rok Žnidaršič je povedal, da bodo podzemne kapacitete namenjene prodaji domače pridelane hrane stanovalcem Stare Ljubljane. Nasprotujoča je županova izjava, da je treba graditi garaže zaradi posodobitve tržnice, kar je velika laž. Garaže pod tržnico namerava naš župan zgraditi za vsako ceno, tudi dvakrat dražje, kot bi bile garaže pod Grajskim hribom.

Ob zasnovi projekta garaž pod tržnico leta 2007 ni nihče pomislil na Plečnikove arkade, sedaj pa so od leta 2021 na Unescovi listi svetovne kulturne dediščine.

V proračunu leta 2023 je MOL namenila neverjetnih 674.000 evrov Elea iCj-u za študijo HIA (Heritage Impact Assessment), ki presoja vpliv načrtovanega gradbenega posega garaž na Plečnikovo svetovno dediščino in »dokazuje« Unescu, da Plečnikova dediščina na listi svetovne kulturne dediščine z gradnjo garaž ne bo ogrožena.

Študijo presoje vplivov gradnje garaže na Plečnikovo tržnico je MOL že poslala Unescu. Unescu pa je posredovala strokovno mnenje in mnenje javnosti tudi iniciativa občanov LOM (Ljubljana odprto mesto) in iniciativa Tržnice ne damo, v upanju, da bo Unesco poslušal glas ljudstva, ki ga naš župan in podžupan ne upoštevata, čeprav bi ga po Aarhuški konvenciji morala.

Milan Zdravko Kovač, u. d. i. a., Ljubljana