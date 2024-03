O strahotni ceni, ki bi jo imela enakost

Minuli petek je bilo dogodkov ob 8. marcu, posvečenih od znanstvenoraziskovalnega do umetniškega in aktivističnega delovanja, v Ljubljani izjemno veliko. Vse bolj jasno je, da je na presečišču politike, kapitala, sociale in rase znova spol tisti, po katerem vsi prej našteti znova sekajo z največjo silo. Spol je ključni skupni imenovalec vseh neenakosti. Če držijo številke dr. Bogomirja Kovača v Mladini, da znaša že samo neplačano gospodinjsko delo neverjetnih 11.000 milijard dolarjev, potem je jasno, kaj pomenijo tisti trije vogali hiše in na kom temelji nezaslišano bogatenje.