Šepetalke, strelovod v gledališču

Gledališki režiser bedi nad predstavo do premiere, največkrat do generalke, dokler je ne pošlje v svet. Ko je poroda konec, je svoje delo opravil. Med gledališkimi delavci, ki s predstavo preživijo največ časa, od prvih bralnih vaj do poslednjega priklona, so šepetalke.