Rituali simbolizirajo spoštovanje

Projekt Share, ki se je leta 2020 začel na pobudo Slovenije, bi lahko opisali kot dober primer mednarodne izmenjave znanja. Cilj štirih evropskih in šestih pridruženih partnerjev iz Afrike in Palestine je z znanjem in ustvarjalnostjo opolnomočiti tiste, ki za to še nimajo dovolj dobrih pogojev, ti pa nazaj vračajo z novimi idejami in vpogledi v druge svetove.