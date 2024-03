Tudi Shakespeare je nastopal na ulici

Ulični zabavljač, cirkusant itd so izrazi, ki jih posamezniki, ki se očitno čutijo »elita« naše družbe, uporabljajo za Jašo Jenulla, ker se kot diplomant AGRFT ne ukvarja s predstavami, za katere bi bilo treba plačati drago vstopnino, ampak na ulici opozarja na anomalije, ki so škodljive za večino državljanov: privatizacijo javnega zdravstva, na potrebo po ureditvi koncensionarstva in vsem dostopnega javnega zdravstva.