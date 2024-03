Da je prvopodpisani pobude Mitja Ferenc, sicer sin Toneta Ferenca, enega »dvornih« zgodovinarjev bivšega sistema, morebiti ne čudi. Le kot ocvirek naj dodam, da je Mitja Ferenc pokončno diplomiral iz partizanske bolnice Jelendol v Kočevskem Rogu. Ni pa osamljen, saj se je v njegovi družbi kot nosilka pobude v evropski skupščini znašla Romana Tomc, ki je diplomirala iz okoljevarstvenih dajatev. Sicer vzorna članica SDS je med drugim skupaj s še peterico slovenskih delegatov v evropskem parlamentu nedolgo nazaj strumno glasovala proti razkritju dogovorov podjetja Pfizer z evropsko komisijo. Le dva slovenska poslanca sta podprla demokratično pravico javnosti do transparentnega razkritja dogovarjanj.

Ko se dotikamo kritično pomembnega vprašanja pravice do pokopa, pa moram kot še živeči očividec opozoriti, da se na raznih mestih umrli pogosto napačno predstavljajo kot žrtve komunističnega nasilja, čeprav so padli v boju na strani kolaborantov in okupatorjevih pomagačev v drugi svetovni vojni. Tako eklatanten je primer mojega sorodnika, ki je sicer padel v boju, a bil prikazan kot žrtev komunističnega nasilja na spominski plošči na ižanskem pokopališču. Kot vernega človeka me je sram, da so si tak spodrsljaj privoščili moji bratje v Kristusu.

Tone Ponikvar, Ljubljana Barje