Moštvo Clevelanda potrjuje odlično formo. Po odmevni zmagi nad vodilno ekipo lige Boston Celtics v torek in zmago v zadnji sekundi nad Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića pretekli teden, je tokrat zabeležilo še eno odmevno zmago. To pa brez pomoči treh trenutno poškodovanih igralcev iz standardne prve peterke Donovana Mitchella, Evana Mobleya in krvnika Dallasa Maxa Strussa.

Najbolj se je za domačo ekipo izkazal Garland, ob njem pa je s 33 točkami svoj strelski rekord dosegel Jarrett Allen in prispeval še 18 skokov. V napeti končnici rednega dela tekme je Cleveland prejel darilo centra Minnesote Rudyja Goberta, ki je ob dosojeni šesti osebni napaki zaradi protestiranja sodniške odločitve prejel še tehnično napako. Garland je ob tem zadel prosti met in izenačil izid na 97:97, to pa je bila tudi zadnja točka rednega dela.

"Nesprejemljivo je, da prejmeš tehnično napako 27 sekund pred koncem tako izenačene tekme. Moramo biti pametnejši," je o tem dejal nadomestni trener Minnesote Micah Nori. Ta je tokrat zamenjal glavnega trenerja Chrisa Fincha, ki je tekmo izpustil zaradi slabega počutja. V podaljšku sta blestela Garland in Allen, ki sta ob neučinkovitem napadu Minnesote uspela narediti razliko za zmago. Prvi strelec Minnesote je bil s 34 točkami Naz Reid, Anthony Edwards jih je dodal 19 ob sicer izjemno neučinkovitem metu iz igre.

V pretekli noči je odmevala tudi zmaga Los Angeles Lakers nad Milwaukee Bucks. Za zmago jezernikov s 123:122, ki so igrali brez prvega zvezdnika LeBrona Jamesa, je 5.9 sekund pred koncem koš dosegel D'Angelo Russel. Spencer Dinwiddie je nato blokiral poskus zvezdnika Milwaukeeja Damiana Lillarda. Russel je bil tudi sicer prvi strelec srečanja s 44 točkami. Od tega jih je 21 dosegel v zadnji četrtini.

Oklahoma City je medtem preobrnila zaostanek 14 točk za zmago nad Miami Heat s 107:100. Glavni akter preobrata je bil Shai Gilgeous-Alexander, ki je 23 od 37 točk dosegel v drugem polčasu.

Zmago so zabeležili tudi New Orleans Pelicans, ki so na krilih 23 točk in 12 skokov Ziona Williamsona s 103:95 premagali Philadelphia 76ers. Dallas z Dončićem je bil v pretekli noči prost. Naslednjič bo igral v prihodnji noči, ko se bodo v gosteh pomeril z eno najslabših ekip lige Detroit Pistons.