Norveški organizatorji turneje v smučarskih skokih Raw Air so letos poskrbeli za številna nova pravila na najbolj zahtevni turneji v koledarju. Z njimi želijo poskrbeti za dodatno dramo in napetost, da skupni zmagovalec ne bo znan vse do zadnjega poleta na letalnici v Vikersundu v nedeljo, 17. marca. Novosti veljajo predvsem za skakalce, tudi ženske, kjer zmago brani Ema Klinec, niso povsem brez njih.

Na zadnjem poletu le deset najboljših

Dogajanje na turneji, kjer čaka skakalce kar 16 tekmovalnih serij v zgolj desetih dneh, se je začelo včeraj na slovitem Holmenkollnu nad Oslom. Letošnji skupni zmagovalec, ki bo v žep pospravil 40.000 evrov, bo moral biti najbolj kompleten skakalec v karavani, saj bodo tekme organizirane na skakalnicah treh različnih velikosti. V glavnem mestu Norveške bo še brez sprememb, saj bosta na sporedu dve klasični tekmi, kot jih poznamo z običajnih tekem svetovnega pokala.

Razplet tekem bo zelo pomemben, saj se bo v Trondheim uvrstilo le najboljših 50 po skakalnih točkah iz Osla, ostali bodo lahko spakirali kovčke in se odpravili domov. Pot na drugo postojanko imajo zagotovljeno le Stefan Kraft, Rjoju Kobajaši in Andreas Wellinger, saj imajo prvi trije skakalci skupnega seštevka svetovnega pokala oproščen spodrsljaj v Oslu, da se lahko še naprej borijo za veliki kristalni globus. Na prizorišču naslednjega svetovnega prvenstva tako kvalifikacij ne bo več, saj ne bodo potrebne. Ker morata prenovljeni skakalnici Granasen prestati test Mednarode smučarske zveze (Fis) pred svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju prihodnje leto, bo ena tekma izpeljana na srednji, druga pa na veliki napravi. Največ sprememb bo v Vikersundu, kjer bodo najprej kvalifikacije, s katerimi si bo nastop na tekmi zagotovilo najboljših 40 letalcev na smučeh. Sledi klasična tekma v poletih. Zadnji dan tekmovanja kvalifikacij ne bo, na startu bo le še 30 najboljših na turneji, ki se bodo revolucionarno pomerili v treh serijah. V drugi seriji bo nastopilo le še dvajset najboljših, v tretji, finalni, pa deset najboljših tisti dan. Slovenske barve na turneji, ki je Slovenci še nimajo v svoji zbirki, bodo zastopali povratnik Anže Lanišek, Peter in Domen Prevc, Timi Zajc ter Lovro Kos. Zmago brani Halvor Egner Granerud.

Prvič za mali kristalni globus

Skakalke bodo v Oslu in Trondheimu tekmovale po klasičnih pravilih svetovnega pokala. Največja sprememba bo, da bosta obe tekmi v Vikersundu šteli za svetovni pokal, s tem pa se bodo prvič merile tudi za mali kristalni globus v poletih. Letos bo na smučeh lahko letelo 20 skakalk, 15 najboljših iz svetovnega pokala in še pet s turneje Raw Air. Še tretjo zaporedno skupno slovensko zmago bodo poskušale domov prinesti Nika Prevc, Nika Križnar, Ema Klinec in Taja Bodlaj, medtem ko je Katra Komar izpadla v kvalifikacijah.

*** 59.000 € znaša nagradni sklad v ženski in moški konkurenci na letošnji turneji Raw Air. 40.000 evrov bosta prejela zmagovalca, druga na turneji bosta bogatejša za 13 tisočakov, tretja pa za šest.

Spored turneje Raw Air Oslo Danes ob 14.40: moška posamična tekma, ob 16.45: ženska posamična tekma. Jutri ob 11.30: ženske kvalifikacije, ob 13. uri: moške kvalifikacije, ob 14.20: moška posamična tekma, ob 17. uri: ženska posamična tekma. Trondheim Torek, 12. marec, ob 11. uri: ženske kvalifikacije, ob 16. uri: moška posamična tekma, ob 18. uri: ženska posamična tekma (vse dogajanje na skakalnici HS 105 m). Sreda, 13. marec, ob 11. uri: ženske kvalifikacije, ob 16. uri: moška posamična tekma, ob 18. uri: ženska posamična tekma (vse dogajanje na skakalnici HS 138 m). Vikersund Petek, 15. marec, ob 16.30: moške kvalifikacije. Sobota, 16. marec, ob 10. uri: ženska posamična tekma, ob 16. uri: moška posamična tekma. Nedelja, 17. marec, ob 10. uri: ženska posamična tekma, ob 15.30: moška posamična tekma s tremi serijami.